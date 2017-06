Dansk-tysk kunstner udstiller i Mediehuset

(Last Updated On: 22. juni 2017)

Billedkunstner Dirk Günther maler både store naturpanoramaer og det dæmpede miniaturemaleri. (Foto: Klaus Slavensky)

Store Heddinge: Dirk Günther kommer oprindelig fra Reeperbahn i Hamburg. I dag bor han i Magleby. Et kulturchok, vedkender han. Men kærlighedens vinger bragte ham til Stevns til et 200 år gammel bindingsværkhus.

Forener kunstgenrer

Og kærligheden til Stevns natur og fugleliv er i den grad veldokumenteret i hans kunst, som omfatter mange forskelligartede motiver. Alle med et twist af guldaldermalerier, somme tider nærmest fotografiske, og der skiftes mellem stærke farver og blide nuancer

Fra typograf til kunstmaler

I Tyskland skulle kunst være mere elitært, forklarer Dirk Günther og fortsætter

Men i Danmark kan kunsten godt være mere folkelig. Jeg får også mere feedback fra folk, siger kunstmaleren, der har boet i Danmark i seks år.

Hans far var amatørornitolog, og Dirk Günther har siden barndommen interesseret sig for fugle, og trækfuglene fra Stevns Fyr går igen i mange af hans værker. Maleren er uddannet typograf og måske er det derfor at han favner både oliemalerier og trætryk.

Udstillingen kan ses i Mediehusets åbningstid mandag-torsdag 8:30-16 til og med 13. juli.

sky