Debat om Stevnsbussen

(Last Updated On: 18. juli 2017)

Stevnsbussen er hvid i år, men dens rute gjorde humøret sort hos flere kritikere. (Pressefoto)

Stevns: Det skulle være så godt. Stevnsbussen kører igen, nymalet i hvidt og ud til turistseværdighederne. Men der kom straks bump på vejen, især fra den nordlige del af Stevns.

Kritik tages til efterretning

Ruten i sommeren 2017 er lagt om, så den ifølge kommunen skulle tilgodese de steder sydpå, hvor de fleste turister burde indfinde sig. Men i sidste uge havde indehaverne af Stevns Camping et læserindlæg hvori de mente, at turismen i det nordlige Stevns var glemt.

Det har nu fået Stevns Kommune til at reagere:+

– Vi erkender åbent, at årets busplan ikke tilgodeser den nordlige del af kommunen i samme grad som den sydlige del, og det vil indgå aktivt, når vi evaluerer årets kørsel i efteråret. Vi forstår godt ærgrelsen og frustrationen, men der er desværre rigtig mange behov, der skal imødekommes, og vi vil aldrig kunne gøre alle helt tilfredse, udtaler vicekommunaldirektør Bjørn Voltzmann og fortsætter:

– Når vi landede som vi gjorde i år, skyldes det de tidligere års evalueringer, som entydigt har peget på, at vi udelukkende burde køre i pendulfart mellem Bøgeskoven og Rødvig, da det er der langt de fleste turister er, og helt udelade den nordlige del af kommunen. Det var der dog hverken politisk eller administrativ vilje til, og derfor landede vi på et kompromis, hvor vi kører en tur om formiddagen efter den gamle rute, for bl.a. at tage hensyn til den nordlige del af kommunen, og i pendulfart langs klinten om eftermiddagen. Det er der nogle, som synes er et dårligt kompromis, og det tager vi til efterretning, slutter Bjørn Voltzmann.

Missede tyrens øje

Formålet med Stevnsbussen er primært at vise kommunen frem for sommerens turister, og sekundært at tilbyde kommunens egne borgere en mulighed for at være turist i deres egen kommune. Der er derfor mange faktorer i spil som fx togtider og andet, når Stevns Kommune planlægger Stevnsbussen. Men vicekommunaldirektøren erkender, at »vi ikke helt ramte bulls eye i år«.

Såfremt det vedtages politisk at køre med Stevnsbussen igen til næste år, så modtager kommunen gerne »konstruktiv feedback«. Den kan sendes til stevnsbussen@stevns.dk, og så vil det indgå i den samlede evaluering.

sky