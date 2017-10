Debatmøde om Strøbyhjemmet

(Last Updated On: 23. oktober 2017)

I forbindelse med den megen omtale af eventuel nedlæggelse af Strøbyhjemmet vil det være rart at høre de forskellige partiers synspunkter angående dette.

Der er debatmøde om emnet på Strøbyhjemmet tirsdag den 31. oktober kl. 13.

Mødet er for alle, og jeg synes, at det kunne være meget interessant at høre de opstillede kandidater til Kommunalbestyrelsen, hvilke synspunkter de vil fremføre om dette, såfremt de bliver valgt den 21. november.

Vil de efter valget huske de 200 brugere?

Venlig hilsen

Hanne Møller Zeiler

Løvsangervej 8

Strøby