(Last Updated On: 24. juli 2017)

Kære Thor Grønbæk

Sørgeligt at se et kommunalbestyrelsesmedlem optræde så pinligt og ubehageligt, som du har gjort i dine læserbreve vedrørende Strøbyhjemmet.

Den 5. juli udtalte Peder Olsen i sit læserbrev “Debatten om Strøbyhjemmet” at “en løbende vedligeholdelse havde været bedre”, som var en bemærkning til dine udtalelser i dit læserbrev “Nedrivning af Strøbyhjemmet?” den 21. juni om, at det vil koste 4 til 6 millioner kroner at renovere Strøbyhjemmet.

I dit læserbrev “Pinocchios lange næse” den 12. juli, afslører du en uvidenhed om, hvem der skal betale for vedligeholdelsen af de arealer i Strøbyhjemmet, der ikke er boligarealer. Og videre afslører du endnu mere uvidenhed, når du beskylder Peder Olsen for at have stemt dit forslag om en beskeden huslejeforhøjelse ned.

Thor Grønbæk, du blander tingene sammen. En huslejeforhøjelse vedrører kun boligerne under S.K.Æ.P., der er beliggende i Strøbyhjemmet. Og det skal så oplyses, at samtlige huslejeforhøjelser igennem flere år, er blevet godkendt af et flertal på afdelingsmøderne i S.K.Æ.P.

Peder Olsen har ingen indflydelse på vedligeholdelsen af Strøbyhjemmets servicearealer. Det er Stevns Kommune der skal betale for denne vedligeholdelse og renovering.

Til sidst skal det nævnes, at du Thor Grønbæk måske skal være glad for, at jeg ikke, modsat dig, blander forhold i S.K.Æ.P. ind i denne debat. Eftersom du sidder med i bestyrelsen i S.K.Æ.P. som repræsentant for Stevns Kommune, så kunne du ellers afkræves forklaring på nogle af de misforhold, der hersker i S.K.Æ.P.

Og havde du været med til det seneste afdelingsmøde i S.K.Æ.P. den 26. juni i år, hvilket du ikke var, så ville du have overværet, hvordan rettidigt fremsendte forslag til vedligeholdelse og fornyelse i en af ejendommene i S.K.Æ.P., blev fejet af bordet af dirigenten og nægtet behandling.

Lone Nestved

Strøby Bygade 15A

Strøby