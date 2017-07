Debatten om Strøbyhjemmet

(Last Updated On: 5. juli 2017)

Man hører meget vedrørende Strøbyhjemmet, men man skal være ærlig. De gange jeg har talt med Thor Grønbæk, har det lydt, 30 millioner kroner i renovering, sælges eller nedrives.

Det er glædeligt, at du er kommet på andre tanker. I Stevnsbladet nummer 25, onsdag den 21. juni 2017, skriver du, at det vil koste 4 til 6 millioner kroner at renovere det gamle hus. En løbende vedligeholdelse havde været bedre.

Jeg må give Flemming Petersen, Endeslev, ret i, at kommunalbestyrelsen er en børnehave med så mange løsgængere. Når så én tager ansvar, Inge Milbrat, skal vedkommende straks jordes.

Thor Grønbæk og øvrige kommunalpolitikere har aldrig besøgt Strøbyhjemmet, de er ikke klar over, hvor meget det betyder for det nordlige Stevns at have et samlingspunkt.

Hvis kommunen ikke står sammen, både nord og syd, går det ikke. For kommunen er det kun syd for Hårlev og Klippinge, det drejer sig om.

Det nordlige Stevns har fået en bannerfører for de ældre: Støt hende, Inge Milbrat.

En gammel Stevnsbo

Peder Olsen

Rolighedsvej 29

Strøby