Demente beboere fra Brohøj til Hotherhaven

Vi forstår ikke Stevns kommunalbestyrelses beslutning om, at Brohøjs beboere i Klippinge skal flyttes til Hotherhaven i Hårlev.

Det er en så dårlig beslutning, det er tydeligt, at kommunalbestyrelsen ikke ved, hvad det vil sige at have en demenssygdom. Det må bero på manglende indsigt, I ved åbenbart ikke, hvilke konsekvenser det har for den demente.

At være dement kan eller vil blandt andet indebære, at ændringer i hverdagen vil vælte de daglige rutiner. Forandringer er en drastisk indgriben i deres hverdag og kan eventuelt medføre en oplevelse af, at sygdommen forværres, for eksempel, at den demente bliver mere forvirret, ikke kan finde rundt og bliver utryg. Det oser langt væk af økonomi og ikke velfærd.

Vi har nok så flot fået at vide, at ingen flyttes mod deres vilje, men hvad sker der så, når en beboer har takket nej til at flytte?

Vi mener, at de boliger, de har fået tilbudt, er en væsentlig forringelse i forhold til de boliger, de har i dag.

Vi er så enige med det, Jan Hansen skriver i Stevnsbladet i uge 39.

Vi vil her benytte lejligheden til at rose personalet på Brohøj. I er der for beboernes skyld, og gør en stor forskel og gør så meget for dem.

Med venlig hilsen

Jette, Lars og Inger Nøddekær

Bjergvej 4

Klippinge