Demokrati på biblioteket

Stevns: Vores biblioteker har altid haft en historisk rolle som en vigtig oplysende institution i det danske samfund. Sådan har det været siden Københavns Universitetsbibliotek blev grundlagt i 1482.

Men da folkebibliotekerne udbredte sig i begyndelsen af 1900-tallet fik de også en demokratisk dimension. Derfor er det helt naturligt at Stevns Bibliotekerne i denne uge indbyder til temaugen »Hvad er demokrati?«

Fokus på »fake news«

Dette fokus på demokratiet foregår i hele uge 41, og i hele landet. De danske bibliotekers udgangspunkt er det kommende kommunalvalg.

Bibliotekernes oplag er, at Danmarks råstof er viden, indsigt og veloplyste borgere med forståelse for, hvordan et demokratisk samfund fungerer.

Alle – unge som gamle – har derfor ret til hele tiden at blive klogere, og til at lære at gennemskue falske informationer fra sande.

På biblioteket er der derfor fri og lige adgang til viden og information for alle – og med personlig hjælp til dem, der efterspørger det.

Lav din egen taleboble

Der er tradition for at i det danske folkestyre. Der var 75 pct. der stemte ved sidste kommunalvalg på Stevns.

– Men – hvad betyder “demokrati” for dig – det vil vi meget gerne vide her på Stevns Bibliotekerne, siger Jane Andersen, og fortæller, at

der lægges talebobler frem på alle tre biblioteker, hvor folk kan skrive, hvad det de tænker, når de hører ordet “demokrati”.

– Udfylder du taleboblen i den ubetjente åbningstid, så må du meget gerne lægge den i postkassen til “Ris og Ros” og/eller “Kopi-penge” – ellers giver du den bare til en af os biblioteksmedarbejdere, siger Jane Andersen.

Bibliotekerne hænger alle de udfyldte talebobler op som udstilling og håber, at det vil give anledning til en god samtale om demokrati.

