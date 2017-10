Der er lys forude

(Last Updated On: 18. oktober 2017)

Af: Jens Georg Bagge, socialdemokratisk kandidat til Regionsrådet

Jeg har i de sidste fire år oplevet, at Stevns er blevet sat år tilbage i relation til den regionale udvikling på Stevns

Det glæder mig, at 17 medlemmer af kommunalbestyrelsen har indgået et budgetforlig, som samlet bringer Stevns videre – også i relation til regionen.

Vigtigt er det at sætte fokus på kommunikationen mellem Stevns og Regionen, når de af kommunens borger, der har været gennem et behandlingsforløb, skal have efterbehandling i eget hjem. Her er kommunikationen ikke optimal mellem sygehus og kommunen. Det er ikke mit mål at finde syndebukke, men sikre rammerne for den optimale samtale mellem patient, egen læge, kommune og sygehus om efterbehandling.

Sygehusene i regionen er nået langt – men det sygehusfaglige personale er hårdt presset. Det rammer kvaliteten og kommunikationen om patientens videre behandling i hjemmekommunen.

Dette forudsætter et godt arbejdsmiljø, så det sygehusfaglige personale får de optimale rammer til at møde patienten i øjenhøjde. Med andre ord, at der bliver talt et dansk, som patienten og pårørende kan forstå. Alt sammen til gavn for patientens efterbehandling i eget hjem.