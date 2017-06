Der var engang …

(Last Updated On: 14. juni 2017)

Loke, Amalie og Natasja læste for Bodil. » Hun hørte efter, syntes det var flotte billeder og at vi havde flot tøj på. Hun bad os komme igen«. (Foto: Hanne Nielsen)

Store Heddinge: Mange husker når bedstemor læste for én. Denne erindring blev der vendt op og ned på, da 3.b på Store Heddinge Skole besøgte plejecentret Stevnshøj for at læse for beboerne.

Læsetræning i praksis

Klassen har i en periode først øvet sig i at læse hurtigere og derefter i at læse op på en spændende måde. Og den stod primært på H.C. Andersen.

I små grupper læste børnene op for beboerne i en halv times tid.

Både elever og beboere syntes, at det var rigtig hyggeligt og alle havde glædet sig! Nogle af eleverne havde dog også været lidt nervøse.

Besøget blev sluttet af med en stor skål frugt til eleverne og en opfordring til at komme igen og læse en anden gang, fortæller Hanne Nielsen, som er dansklærer for klassen.