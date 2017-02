Derfor deltog skolerne ikke

Stevns: Bag Skolevalg står Folketinget og Undervisningsministeriet. Formålet er at styrke elevernes forståelse af og deltagelse i demokratiet ved at prøve en rigtig valghandling.

Skolevalg skal være med til at dæmme op for tendensen til, at unge ikke stemmer i samme udstrækning som resten af befolkningen.

Undersøgelser viser, at hvis de unge ikke stemmer første gang, vil de sandsynligvis ikke stemme lige så meget som andre senere. Det gælder både til folketingsvalg og kommunalvalg.

Flemming Michaelsen, afdelingsleder, Store Heddinge Skole:

– Der har tillige været noget sygdom og barsel omkring lærerne i samfundsfag – faget der har »huset« valget tidligere. Da det er et frivilligt projekt, har vi ikke haft det som en skal-opgave. Vi var på sidste gang, så jeg forventer, at vi kommer med igen.

René Tuekær, skoleleder, Hotherskolen:

– Der kommer mange henvendelser til skolerne, og vi prioriterer løbende i de forskellige tiltag og muligheder. Vi har valgt ikke at deltage denne gang, og det er ikke et signal om, at det ikke er vigtigt. Endelig har vi i går haft skolefest fra kl. 17.00 – 22.00, som var arrangeret af vores elevråd.

Dorte Ritz Nissen, skoleleder, Strøbyskolen:

– Vi deltager desværre ikke i skolevalget i år. Grunden er, at der er mange gode aktiviteter og arrangementer for eleverne – derfor har lærerne denne gang valgt at prioritere andre arrangementer.

