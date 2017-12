(Last Updated On: 30. november 2017)

En ny borgmester på Stevns, der er glad for, at Stevns fortsat er “blåt”. Glæden blev kort for de borgere, der på Stevns havde håbet, at børn, unge og ældre kunne få lidt bedre vilkår, end de har haft de sidste fire år.

Især på ældreområdet har det været beskæmmende at bo i en kommune, som er blandt de kommuner, der afsætter færrest midler til området. Det har bl.a. betydet stadige nedskæringer på personalet og rengøring hver tredje uge hos de ældre. Når man selv er pårørende til en ældre borger, ved man, hvad det handler om.

Dansk Folkeparti, som ellers ønsker at fremstå som et parti, der ønsker at gøre det godt for de ældre, har nu sikret fire år med den samme politik. Det klinger hult, når man før et valg ikke ved alt det gode, man vil gøre og efter valget alene kigger på, hvordan man som politiker, kan få flest “ben” og poster, der giver gode penge.

Til lykke til en “blå” kommunalbestyrelse, der alene sikrer sig og sine.

Marianne Hansen

Venøvej 9

Hårlev