Det kribler og krabler

(Last Updated On: 10. maj 2017)

Eleverne er gået til projektet med stor entusiasme. (Foto: Stevns Friskole)

Rødvig: 5. klasserne på Stevns friskole er i år med i den landsdækkende Krible Krable-måned; et projekt, hvor børn og voksne gennem små naturundersøgelser, leg og læring får øjnene op for, at den bynære natur er fuld af liv – at naturen er lige uden for døren, uanset hvor vi bor.

– Udover at vi har fundet og undersøgt smådyr, har vi iværksat et projekt på skolen, der gerne skulle give en større biodiversitet. Det involverer etableringen af en eng, insektboliger, fuglehuse, fodersteder og en kompost, oplyser lærer på Stevns Friskole, Sara Schønfeld.

Fuglehuse, foder, fodersteder og nogle af insektboligerne er sponsoreret af Vivara, og skolen håber at udvide projektet næste år.

Det er Naturvejlederforeningen der – i samarbejde med DR Ramasjang, og med støtte fra Nordea-fonden – endnu engang har gjort maj måned til en landsdækkende Krible Krable-måned.