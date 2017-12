DF og Nyt Stevns er ude

(Last Updated On: 5. december 2017)

Som længst siddende i kommunalbestyrelsen er Varly Jensen den nye kommunalbestyrelses nestor. En af opgaverne for nestoren er at overrække en buket blomster til den nyvalgte borgmester, hvorfor Varly Jensen i går overrakt en buket til Anette Mortensen. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Stevns: Den nye konstitueringsaftale mellem Socialdemokratiet, Venstre og Konservative betyder, at Dansk Folkeparti og Nyt Stevns ikke længere er med i flertalsgruppen.

At den oprindelige aftale – som på valgnatten blev dannet mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Nyt Stevns – blev brudt, skyldes ifølge den kommende borgmester Anette Mortensen (V), at den nuværende borgmester, Mogens Haugaard Nielsen (Nyt Stevns), forhandlede om andre mulige samarbejder bag hendes ryg.

– Jeg blev kontaktet af flere, som fortalte mig, at Mogens forhandlede bag ryggen på mig. Det blev jeg ærgerlig over. Vi har vist Mogens en tillid, som han nu har brudt. Ret hurtigt talte jeg med Mikkel Lundemann (K), som kunne bekræfte, og vi blev enige om at afbryde samarbejdet med Nyt Stevns, siger den kommende borgmester Anette Mortensen (V).

Nyt Stevns: Ærgerligt

– Jeg er blevet sat ud i løbet af dagen. Det er ærgerligt. Det skyldes formentlig, at jeg har talt med Steen S. Hansen om et bredere samarbejde. Det er blevet opfattet som illoyalt fra den ellers siddende flertalsgruppe, var kommentaren fra Mogens Haugaard Nielsen umiddelbart efter offentliggørelsen af den nye konstitueringsaftale, som Nyt Stevns derfor ikke er en del af.

– Nu vil Jørgen og jeg arbejde for vores sager i det kommende kommunalbestyrelsesarbejde, sagde han.

DF: Løber fra aftale

Også Dansk Folkeparti med deres to mandater er blevet ekskluderet fra samarbejdet.

– Kl. 13.27 blev jeg ringet op af Anette Mortensen med beskeden om, at man ikke ønskede at samarbejde længere. Vi var en del af en timandsgruppe. Med to fra Nyt Stevns ude var vi stadig otte tilbage, men Anette Mortensen ønskede ikke at samarbejde med os, sagde Varly Jensen efter mødets afslutning.

– For 13 måneder siden, det var den 12. oktober 2016, havde vi også en underskrevet aftale, som de samme to partier sprang fra. Og det er bare de skriftlige aftaler, som de er løbet fra. Vi kan slet ikke lave nogle aftaler med de mennesker, uddybede han – med henvisning til budgetaftalen, hvor Venstre og Konservative i fællesskab med Dansk Folkeparti havde indgået en budgetaftale for 2017.

– Nu må vi arbejde i de udvalg, vi får lov at være med i, og så må vi bruge den indflydelse, vi kan få nu, sluttede han.

rmh