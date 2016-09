DGI certificeringsfest for de kommunale dagplejere

Flaget var hejst, borgmester Mogens Haugaard Nielsen (V) holdt tale og forskellige redskaber og aktivitetslegetøj var gjort klar til børn og barnlige sjæle, da 40 forældre, 30 børn og kommunale dagplejere holdt certificeringsfest i Hårlevhallen

Dagplejebørnene var sammen med deres dagplejer, forældre og bedsteforældre samlet i Hårlevhallen, og her måtte alle lege med og hoppe rundt på redskabsbanerne. (Foto: Stevns kommune)

STEVNS: Gennem de sidste måneder har 12 kommunale dagplejere fra Nordstevns, Store Heddinge og Hårlev i samarbejde med instruktører og konsulent fra DGI Storstrømmen knoklet for at få mere bevægelse ind i hverdagen. Dagplejerne fik lørdag beviset på, at de nu kan kalde sig DGI Dagplejer.

– Sidste år blev den anden halvdel af dagplejere certificeret, så derfor praler vi nu af, at alle dagplejere i kommunen er certificerede, og de har nu et fælles pædagogisk og motorisk fundament i deres hverdag, siger Mette Dyhr Ottesen, daglig pædagogisk leder for dagplejen i Stevns kommune.

Krop og sanser skal stimuleres

– Det er vigtigt at gøre en masse forskelligt og aktivere børnene og deres krop og sanser. Dermed giver vi børnene de bedste betingelser for et langt liv fyldt med bevægelsesglæde, og denne glæde for bevægelse vil gavne dem både nu og senere i børnehaven og i skolen. Børn, der lærer at bruge kroppen, bliver selvhjulpne og kan selv sætte sig mål og forfølge dem, siger Mette Dyhr Ottesen.

Dagplejerne har undervejs i forløbet fået mange gode input til hverdagen med børnene. Eksempelvis at det er rigtig godt for børnenes udvikling at løbe rundt med bare tæer, for så mærker de forskellige underlag under fødderne og bruger på den måde også deres sanser. Dagplejerne har også fået et godt indblik i, hvilke lege og aktiviteter, der styrker sproget mest, og hvilke aktiviteter der eksempelvis gavner fællesskabet og de sociale kompetencer mest.

– Bevidstheden om at gøremål, der for mange voksne synes helt almindelige og hverdagsagtige, kan gøre stor forskel for de små børns udvikling, har været en øjenåbner for dagplejerne. Så selvom dagplejerne gennem forløbet ikke har ændret meget på, hvad de laver sammen med børnene i løbet af dagen, så har selve indgangsvinklen til, hvorfor det er godt at bevæge sig og bruge sine sanser i forskellige arenaer, ændret sig, forklarer Mette Dyhr Ottesen.

Også forældrene har taget godt imod, at deres børn får mere idræt, leg og bevægelse i dagplejen, og de er samtidig blevet mere bevidste om, hvor vigtig bevægelse er.