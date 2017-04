Dialog om småbørn

(Last Updated On: 12. april 2017)

Engageret debatmøde om småbørns vilkår i Stevns Kommune. (Privatfoto)

50 borgere, pædagoger og politikere diskuterede fremtiden for småbørnene på Stevns

Strøby Egede: Forældre, politikere, repræsentanter fra BUPL, pædagoger og andre som arbejder med børn, var mødt op da Alternativet Stevns holdt dialogmødet “Tarv eller tarveligt” på Strøbyskolen den 5. april.

Der kom en del forslag på bordet, blandt andet om at oprette en task force for udsatte børn.

Engagerede forældre

Repræsentanter for forældregruppen ‘Giv dit barn en stemme’, kom med eksempler på, hvordan de må aflevere deres to-årige børn i en institution med kun én voksen til at tage sig af op mod 35 børn.

– Jeg håber, at de fremmødte forældre fik en følelse af at blive hørt og anerkendt i deres opråb, sagde Charlotte Agerslet Hansen fra Alternativet efter mødet. Hun er en af initiativtagerne og hun tilføjer:

– Vi fik masser af emner, som vi vil bruge i det videre arbejde med at få skabt en realistisk vision for børn- og ungeområdet på Stevns. Det var rart at mærke, at den direkte dialog med de berørte virker på en konstruktiv måde, konkluderer hun.

Flere dialogmøder på vej

Alternativet arbejder med det partiet kalder “Vores folkemøde”, som finder sted fra 31. maj 2017 til 4. juni 2017. Her inviterer Alternativet til dialogmøder om emner som fx klima- og vedvarende energi, integration, turisme og økologi.

sky