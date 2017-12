Discountsupermarked udvider og bygger om

(Last Updated On: 15. december 2017)

Store Heddinge: Tidligere på ugen kunne Bent Møller oplyse, at han fra det nye år må rykke sin møbelbutik til nye lokaler, da udlejer med kun 14 dages varsel har opsagt lejemålet i Rengegade 31.

Ifølge Dagbladet pågår der i øjeblikket en lokalplanproces samt et nyt kommuneplantillæg for at gøre plads til en ny dagligvarebutik på cirka 1500 kvadratmeter. Den skal opføres i Rengegade, der hvor Aldi og Bent Møllers møbelbutik i øjeblikket har til huse.

Formand for Plan- og Teknikudvalget, Steen S. Hansen, udtaler i den forbindelse, at der i det nye år afholdes borgermøde om planerne, og at et enigt udvalg har sagt god for, at Aldi kan gå videre med planerne.

rmh