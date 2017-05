Dit barn og sproget

(Last Updated On: 16. maj 2017)

Hjælp Stevns Bibliotekerne med at blive bedre til at hjælpe jer og jeres børn

Børnebibliotekar Ziska Szemes Lørup (Foto: Stevns Bibliotekerne)

Store Heddinge: Stevns Bibliotekerne vil gerne undersøge, hvordan de kan hjælpe dig og dit barn med at stimulere dit barns sprog i en travl hverdag. Derfor er de på udkig efter din hjælp til at afprøve forskellige måder at sprogstimulere dit barn på – også gerne sammen med bedsteforældrene.

Projektet er et led i et udviklingsprojekt, støttet af Kulturstyrelsens udviklingspulje i samarbejde med Køge og Gentofte Biblioteker.

Der er brug for »testfamilier«, hvor barnet eller børnene er mellem 3 og 5 år.

Hvad kræver det?

– I første omgang kommer vi hjem og laver et lille interview for at lære jer lidt nærmere at kende. Vi spørger for eksempel, hvad I laver, når I kommer hjem fra børnehave – eller hvad I laver af aktiviteter i jeres weekend, forklarer børnebibliotekar, Ziska Szemes Lørup.

Derefter skal familien deltage i en workshop af en til to timers varighed onsdag den 14. juni.

Her kan de deltagende familier prøve forskellige sprogstimulerende aktiviteter, som børn og voksne kan lave sammen; og som tak for hjælpen, får hver familie en boggave.

Er du interesseret eller har brug for mere viden, kan du ringe til Ziska på telefon 21156985 eller skriv til ziskalor@stevns.dk.