DK-Miljø opkøber affaldsfirma

(Last Updated On: 18. juli 2017)

Carsten Larsen, Kirsten Larsen og Christian Andersen. (Pressefoto)

Store Heddinge: Siden Christian Andersen overtog DK-Miljø i 2006, har transport- og affaldsvirksomheden haft fart på. Virksomheden fra Store Heddinge er flere gange blevet kåret som gazellevirksomhed af Børsen, og i foråret blev den kåret som »Årets Virksomhed« af Stevns Erhvervsråd.

Nu ekspanderer virksomheden ind på markedet for affaldsløsninger. DK-Miljø har pr. 1. juli overtaget den 60 år gamle familievirksomhed, Ole Larsen Vognmandsforretning i Ringsted, som har stor erfaring med håndtering og sortering af alle typer affald.

DK-Miljø er primært en virksomhed med speciale i transport, affald og biobrændsel. De seneste år har virksomheden dog bevæget sig længere og længere ind på markedet for affaldshåndtering – særligt byggeaffald, og med overtagelsen kan DK-Miljø tilbyde sine kunder afhentning af stort set alle former for affald – hvad enten der er tale om papir, pap, elektronik, brændbart, dagrenovation eller byggeaffald.

De to virksomheder havde i forvejen et godt samarbejde, og da ejerne af Ole Larsen Vognmandsforretning stod overfor at afhænde deres virksomhed, var det oplagt for DK-Miljø at overtage.

– Vores virksomheder supplerer hinanden rigtig godt med hensyn til vores forretningsområder, så nu kan vi tilbyde vores kunder en totalløsning inden for affald- og genbrugsløsninger og entreprenørkørsel, fortæller ejer af DK-Miljø Christian Andersen.

DK-Miljø vil fortsat have hovedkontor i Store Heddinge.

Med overtagelsen af Ole Larsen Vognmandsforretning kan DK-Miljø byde syv nye medarbejdere velkommen i virksomheden, som i forvejen har 28 ansatte. De nye medarbejdere bliver dog ikke direkte berørte, da Ole Larsen Vognmandsforretning fortsat vil blive drevet som en selvstændig virksomhed.