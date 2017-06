DM i trolling i weekenden

(Last Updated On: 31. maj 2017)

I den kommende weekend danner havnen i Rødvig rammen om Danmarksmesterskaberne i Trolling

Til venstre ses formanden for Sjællands Småfiskeklub, Bjarne Lehné. De tre laks vejer alle over 10 kilo. (Foto: Sjællands Småbådsfiskeklub)

Rødvig: Vært for DM i Trolling er Sjællands Småbådsfiskeklub, og her glæder man sig rigtig meget til at byde op til fiskeri ud fra Rødvig Havn:

»I det, der vel nok stadig er et Danmarks bedste udgangssteder for laks og havørreder. Man kan sejle stik nord, syd eller øst næsten med fangstgaranti. Vi tror og håber på, at mange har lyst til at bruge denne weekend til at udfordre både hinanden og Østersøens fisk«, som de skriver i stævneprogrammet.

– Udover, at fiskeriet vil foregå både sydpå, nordpå og østpå, så har vi valgt Rødvig, fordi vi har en rampeaftale med havnen, og fordi Rødvig Fiskerihavn yder mere end en fantastisk service dagligt, oplyser formand for Sjællands Småbådsfiskeklub, Bjarne Lehné.

Han forventer, at mindst 50 til 60 teams med cirka 200 personer og godt 100 både vil komme til Rødvig, omend vejret kan få betydning for det endelige deltagerantal.

Tidlig start

Selve konkurrencen afholdes i Pinseweekenden lørdag den 3. og søndag 4. juni, men indskrivning til DM og søsætning af bådene starter allerede fredag aften.

Både lørdag og søndag er der indtjekning fra kl. 5 – med »Skippermøde« og morgenmad umiddelbart efter – og lørdag aften er der fællesspisning.

– Vi er blevet tilbudt at bruge Balkonen ovenpå skibsværftet, men mangler tilkendegivelse fra den lokale restauratør samt bekræftelse fra F.I.S.K., der skal står for morgenmad begge dage, siger Bjarne Lehné.

Så skal der fiskes, lørdag fra 7 til 17, søndag fra 6 til 13.30. Der fiskes efter torsk, laks, havørred, regnbueørred, hornfisk og makrel.

Der er begge dage indvejning af fisk i den sidste »fisketime«, så her vil de store krabater blive både målt, vejet og vurderet.

Lotteri og præmier

Søndagen slutter med præmieuddeling. Og der er præmier til de tre bedste team, til de ti største pointgivende fisk, og endelig er der lodtrækning om en hovedpræmie på startnummeret.

Lodtrækningen vil foregå umiddelbart efter præmieoverrækkelsen.

Der vil desuden være amerikansk lotteri, med salg af lodder mellem indvejningen og præmieoverrækkelsen.

rmh