Dødsfald, Kaj Weng Rasmussen

(Last Updated On: 18. oktober 2017)

Kaj Weng Rasmussen er stille sovet ind tirsdag den 17. oktober.

Kaj Weng Rasmussen kunne den 1. april 2012 fejre 50 års jubilæum i kommunalpolitik på Stevns som medlem af Venstre. Kaj Weng var på det tidspunkt 82 år og Danmarks ældste kommunalpolitiker – og tilmed den politiker i Danmark, der har været valgt i længst tid.

Han nåede at sidde i 51 år i skiftende kommunalbestyrelser på Stevns og var med til at styre Stevns igennem to kommunalreformer, inden han trak sig tilbage fra sin politiske karriere ved kommunalvalget 2013.

I 2005 blev hans politiske karriere hædret, da han blev udnævnt til Ridder af Dannebrog.

Kaj Weng Rasmussen bliver begravet tirsdag den 24. oktober kl. 13 fra Stevns Valgmenighedskirke.