Rødvig: Der har været indbrud i et sommerhus på Strandageren. Indbrudstyven har fået adgang til sommerhuset ved at bryde et vindue op. Desuden er hoveddørens håndtag ødelagt.

Ejeren befandt sig ikke i sit sommerhus ved anmeldelse af indbruddet og har derfor ikke overblik over stjålne genstande.

Politiet modtog anmeldelsen tirsdag den 27. december kl. 20.07.