Driften af frivillighedscenteret i hus

(Last Updated On: 1. juni 2017)

Socialudvalgsformand i Stevns Kommune, Thor Grønbæk, overrakte tidligere på året en stor guldnøgle til foreningens formand, Johnny Andersen, som symbol på, at Stevns Frivillighedscenter fik status af selvstændig forening. (Arkivfoto: Klaus Slavensky)

Hårlev: Det var en glædens dag, da bestyrelsen i Stevns Frivillighedscenter endelig fik besked fra Socialministeriet om, at de bevilliger en grundfinansiering af centret på 350.000 kroner

– Det betyder nu, at driften af centret er sikret i resten af 2017. Vi er meget glade og lettede. For vi må da indrømme, at det trak lidt tænder ud at vente så længe på svaret. Men vi har hele tiden troet på, at det ville lykkes. Og det gjorde det, udtaler formand, Johnny Andersen.

Stevns Frivillighedscenter startede tilbage i 2014, som et projekt under Stevns Kommune, og åbnede officielt sine døre i august 2015. Stevns Kommune bidrager med en medfinansiering på 400.000 kroner.

På sine første to år har frivillighedscenteret hjulpet 1400 frivillige og foreninger, 175 borgere og 200 professionelle i kommunen.

Børn i fokus

Stevns Frivillighedscenters nye bestyrelse har allerede sat sig mange nye mål for arbejdet i 2017.

– Sidste år satte vi særligt fokus på at gøre noget for vores ensomme ældre og flygtninge på Stevns. I år har vi valgt et nyt fokus: nemlig at gøre noget for vores børn på Stevns – særligt de børn og unge, som har det svært, siger formand Johnny Andersen, og han fortsætter:

– Vi blev overrasket over at opdage, at vi faktisk ingen foreninger har på Stevns, som særligt hjælper de børnefamilier, der har det svært. Det vil vi gerne gøre noget ved. Vi går derfor nu i gang med at hjælpe nye frivillige initiativer på vej, der kan hjælpe vores børn og unge. Så kontakt os endelig, hvis du også har lyst til at gøre en forskel for vores børnefamilier på Stevns på: kontakt@stevnsfrivillighedscenter.dk eller telefon 61131274.

Videncenter for frivillige

Et andet mål, som foreningen har fokus på, er at blive et endnu bedre ressource- og videncenter for de mange frivillige og foreninger på Stevns.

Et sted, hvor foreninger kan mødes på tværs og få glæde af hinandens erfaringer, tage relevante kurser og få rådgivning om nye regler på det frivillige område.

– Vi vil også løbende udvide vores »udstyrsbank«, hvor frivillige og foreninger gratis kan låne udstyr. Som noget nyt kan vores printer nu også folde brochurerne efter printningen. Og vi har lige fået indkøbt et kamera, slutter Johnny Andersen, som glæder sig over den spændende udvikling i Stevns Frivillighedscenter.