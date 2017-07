Du kender ikke til Strøbyhjemmets betydning

(Last Updated On: 17. juli 2017)

Thor Grønbæk, når jeg siger, at du ikke har besøgt Strøbyhjemmet, handler det om, at du ikke ved, hvad der foregår på Strøbyhjemmet, og hvilken betydning det har for brugerne.

Kun én politiker, Inge Milbrat, har sat sig ind i det. Du har aldrig gjort det.

Thor Grønbæk, du kan kalde mig, hvad du vil, men at jeg skulle revse dig for manglende vedligeholdelse af Strøbyhjemmet – passer ikke.

At beskylde mig for bestillingsarbejde – passer ikke.

Men jeg må konkludere, at du ikke har sat dig ind i, hvad det vil sige for de ældre, at huslejen stiger hvert år. Det gør jeg. Derfor protesterer jeg.

Hvorfor vi er på kant, Thor Grønbæk, skyldes, at der er to ting vedrørende Strøbyhjemmet. Det ene er vedligeholdelse af bygningen, det andet er, hvad der foregår på Strøbyhjemmet.

For mig er der ingen tvivl om, at Strøbyhjemmet skal bevares for enhver pris. Det er det eneste samlingssted for de ældre i det nordlige Stevns.

En gammel Stevnsbo

Peder Olsen

Rolighedsvej 29

Strøby