Efter valget

(Last Updated On: 23. november 2017)

Som indfødt stevnsbo, født på den rigtige side af åen, krummer jeg tæer over Gerhard Nagott og andres svineri af Mogens Haugaard.

Til Gerhard Nagott. Du kommer fra den anden side af åen. Flyt tilbage, hvor du kom fra. Du bliver aldrig stevnsbo. Her har man respekt for hinanden uanset mening. Du skulle hellere have koncentreret dig om, hvad du kunne gøre for Stevns, i stedet for at hagle Mogens Haugaard ned.

Det have klædt dig bedre at sige: »Hvad kan jeg gøre for Stevns?«.

Du bliver aldrig stevnsbo i mine øjne.

En gnaven gammel stevnsbo

Peder Olsen

Rolighedsvej 29

Strøby