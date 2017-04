Efterlod cyklen på Harvig

(Last Updated On: 24. april 2017)

Højerup: Kl. 10.50 fredag formiddag anmeldte en opmærksom borger, at han havde set en fremmed mand luske rundt ved to villaer. Anmelderen havde forinden henvendt sig til manden, som havde svaret aggressivt retur og efterfølgende var kørt fra stedet på en sort damecykel med kurv foran og bagpå i retning mod Rødvig.

Politiet sendte flere patruljer, herunder en hundepatrulje, til området, hvor den sorte damecykel blev fundet efterladt på Harvig.

Cyklisten var ikke til stedet, og hundepatruljen gik spor fra findestedet, men fandt desværre ikke manden, der blev beskrevet som: Mand, østeuropæisk af udseende, 45 til 55 år, 170-175 centimeter høj, almindelig til kraftig af bygning, mørkt, lettere gråsprængt hår, skægstubbe, iført sort tøj og talte dansk med lidt accent.

Nabohjælp nytter

Beboere i området oplyste, at manden tidligere har været set flere i gange området, uden at det er blevet klarlagt, hvad hans ærinde i området var. Det blev det således heller ikke denne gang trods politiets indsats på at finde ham.

– Ovenstående er et glimrende eksempel på nabohjælp, hvor borgerne holder øje med hinandens bopæle og reagerer på mistænkelig adfærd. Borgerne er de bedste til at spotte personer eller køretøjer, der ikke hører til i lokalområdet, oplyser man fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiet er derfor glade for denne type henvendelser fra borgerne, som måske kan have afværget et tyveri eller et indbrud i området.

rmh