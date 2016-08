En eksplosion af lyd og lys i pyramiden

Det var en helt særlig oplevelse at overvære musikforestillingen Klint, der fire aftener i sidste uge blev opført i pyramiden i Boesdal Kalkbrud. En fortolkning af evolutionen og klintens udvikling, hvor sanserne i den grad blev stimuleret

Se billederne fra premiereaftenen, forestillingen og oprydningen:

(Fotos: Pressefotos og fotos af Rikke Michael Hansen)

BOESDAL: Der var ord fra fortælleren, Lene Vestergaard – med sin fantastiske fortællestemme som krebsdyret rur

De smukke sangstemmer – sunget af det lokale kor under ledelse af Charlotte Muus Mogensen.

Det elektroniske lydspor – blandt andet inspireret af den lyd, der fremkommer, når man hamrer løs på de forskellige klintelag langs Stevns Klint.

De menneskeskabte lyde – såsom brag og bulder fra jernplader og store trækasser med rullesten, kridtsave og mejsler i rytmisk dialog.

Og så var der lys, mønstre og farver – især på pyramidens enorme tagflade, som på et tidspunkt var næsten dækket af lysstreger efter sneglespor.

Tilskuerne var placeret i en cirkel i midten af pyramiden, og musikforestillingen Klint blev opført hele vejen rundt om – med lyd, lys og korsangere i hvide kedeldragter.

Telepatisk kontakt

Forestillingens instruktør og tekstforfatter, Lene Vestergaard, beskriver sin egen oplevelse af premiereforestillingen således:

– Jeg var hele vejen igennem premieren i næsten telepatisk kontakt med alle medvirkende. Jeg følte mig båret af korets dybe koncentration om at få alle de mange retninger, bevægelser, rytmer, toner og ord med. Og ikke mindst alles fokus på timing – musikalitet, siger hun.

Efter hver af de tre første forestillinger blev der skruet på små parametre. Rurens tekst blev lettere at høre dagen efter premieren, der blev strammet et par sekunder hist og her, dvælet en smule mere andre steder.

– Lørdag aften var der et par fejl i teknikken, som ærgrede os. Pyramiden er ikke et koncerthus med gennemtjekkede faciliteter. At vi klarede os igennem alle fire forestillinger uden strømsvigt, var fantastisk. Den fjerde forestilling, søndag, fik vi alle detaljer med, solisternes stemmer strålede, lys, lyd, bevægelser hele vejen rundt, løb, kast, langsomme snegle og desperate dinosaurer – alt blev til musik, siger Lene Vestergaard.

Ej planer om flere forestillinger

Til spørgsmålet om, hvad der nu skal ske, svarer Lene:

– Der skal soves. Og når rapporter til bevilligende myndigheder er skrevet, regnskab er gjort op, lånte ting er blevet afleveret, så skal vi finde ud af, hvordan alt det vidunderlige materiale, der indgår i Klint, kan bruges fremover. Der er fire hele optagelser af forestillingens lydside. Det er Birgit Løkke gået i gang med at gennemlytte. Om og hvordan det skal udgives er under overvejelse.

Birgit Løkke er allerede i gang med sit næste projekt: En musikforestilling om lyden af celler og deres deling. Her arbejder hun ligeledes sammen med naturvidenskaben. Denne gang Pasteur Instituttet i Paris.

Lene Vestergaard skal tilbage i sine kirker og synge, og har derudover enkelte andre forestillinger i løbet af efteråret.

Der er ikke umiddelbart planer om flere Klint-forestillinger.

– Lige nu virker det helt uoverstigeligt at tænke på at genopsætte Klint. Men… Alle de store elementer der indgår i forestillingen – kalkblokke, trækasser til rullesten, de otte vægtklasser af runde sten, jernpladerne, lagenstrimlerne har fundet »pleje- eller retrætebolig«. Korsangerne og solister har hver sin kedeldragt, noderne findes, stemmerne findes, det elektroniske lydspor findes. Det ville være så ærgerligt, hvis lejligheden bød sig og hvis midler og lyst melder sig, ikke at kunne give forestillingen et skud mere. Så hvem ved…, funderer Lene.

Stor tak til de frivillige

Mange fra Stevns har været en del af processen op til: Den lokale stilladsmand har stillet stilladserne gratis op. Andre har udlånt store lifte kvit og frit eller stillet catering til rådighed. Den store mørklægning af Pyramiden er gjort af frivillige. Der har været indsamling af hvide lagner samt rivegilde i Lene Vestergaards have.

– Der var utallige samarbejder med frivillige. KLINT kunne slet ikke gennemføres uden den hær der har stillet op: Foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Under nedbrydningen blev der tørret cirka otte kilometer kabel af for kridtstøv. Det stod teaterforeningens slæbehold for i samarbejde med Horisontens elever, siger Lene, som især ønsker at fremhæve to personer blandt de mange frivillige: ægteparret Kanneworff.

– Dorete og Per har kørt i rutefart med kaffe og de lækreste hjemmebagte kager, overdådige frokoster og varme middage. Rettet maden delikat an, enten i telt bag pyramiden eller indenfor pyramideporten, når det regnede. De har tålt udskydelser og ventetid, når planlægningen skred og taget bestik af de skiftende grupper, der skulle spise. Grøntsagstærter og salater, flæskesteg og medister, afpasset så alle medvirkende fik lige det, de havde lyst til. Det har været en stor del af årsagen til den gode stemning under pressede prøver, siger hun og slutter:

– I den centrale kunstnergruppe har vi alle lært meget. Selvfølgeligheder fra teaterverdenen er ikke nødvendigvis selvfølgelige i musikverdenen. Prioriteringer af de forskellige udtryk har undergået forandringer undervejs. Og det har fra tid til anden kostet forundring os imellem. Men vi har alle vidst at hinandens fagligheder var uundværlige, så vi har tilgodeset de andres »nødvendighed«. Det har kostet lange nætters arbejde, og vi har trukket store veksler på hinandens tålmodighed. Den færdige forestilling har været svaret på de frustrationer, det gav undervejs.

rmh