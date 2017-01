Eleverne fik gode filmråd fra oscarvinder

Store Heddinge: I mandags var der fornemt besøg i Snurretoppen, da den danske oscarvinder Martin Strange-Hansen gæstede biografen.

Martin – som for 13 år siden vandt den eftertragtede statuette med kortfilmen “Der er en yndig mand” – var på besøg i Store Heddinge som optakt til den filmkonkurrence, som alle elever i kommunens 8.klasser skal i gang med i den kommende tid.

På magisk vis holdt Martin Strange-Hansen de 160 unge mennesker i sin hule hånd i over to og en halv time i et medrivende foredrag om, hvordan man laver film, og hvad man skal have for øje, når man kaster sig ud i filmprojekter – hvad enten det er professionelt eller som et led i danskundervisningen i folkeskolens ældste klasser.

Om at være på rette hylde

Som tidligere år afsluttes filmproduktionerne med en filmfestival til maj. Her mødes de unge mennesker atter i Snurretoppen for at præsentere filmene og en jury – bestående af filmkyndige – vil vælge: Den bedste film, den bedste teknik, den bedste idé og den bedste skuespiller samt den bedste filmplakat.

Arrangørerne, som er skolebibliotekarerne på de tre folkeskoler, har sædvanen tro indlagt nogle såkaldte »benspænd« for at gøre opgaven mere kreativ og udfordrende: Temaet skal på den ene eller anden måde have noget at gøre med at være »på den rette hylde«. Desuden skal replikken: »Er du sikker« og en kage indgå som rekvisit. Endelig må filmene ikke være over seks minutter.

Den mest eftertragtede pris ved denne filmfestival er dog nok publikumsprisen.

Præmierne, som eleverne kan vinde, er biografbilletter, så nu ser alle både lærere og elever med spænding frem til maj. Men først skal der lægges et stort arbejde i fremstillingen af filmene.

Eleverne fik mange god input med hjem til de kommende måneder, hvor de skal producere deres kortfilm. (Fotos: Stevns kommune)