En friskole, en digter, en guitarist og et bibliotek

– mødtes fornylig i skøn forening

Store Heddinge: Forfatteren og digteren David A. Jensen læste op af sin digtsamling »Ny romantik«. Den handler blandt andet om sex, forelskelse og den store kærlighed, men også om at turde være sig selv. Digtsamlingen er samtidig udtryk for en drøm om et andet samfund, en mere lettilgængelig og fri verden.

Digtene blev ledsaget af smukke guitartoner fra Paulo, der også har sit eget band.

– Nu, vi har lånt Poesimaskinen, som står her på biblioteket i Store Heddinge, vil vi gerne sætte lidt ekstra fokus på poesi. Derfor har vi inviteret nogle skoler her i området til at komme og få en poetisk oplevelse, og i torsdags var så første gang, vi prøvede det – denne gang med Stevns Friskoles 7. og 9. klasser«, fortæller Hanne og Dorte, som står for de arrangementerne.

– Det var en rigtig fin oplevelse. Bagefter roste David og Paulo de stevnske elever – de er vist ikke vant til så opmærksomme og rolige lyttere, slutter Hanne og Dorte.