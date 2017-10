En hædersmand er død

(Last Updated On: 3. oktober 2017)

Vores gamle ven H.C. Nielsen er stille sovet ind i en alder af 93 år.

Skal hædersmanden HC beskrives med ét ord, så bliver det, at han var et “ordentligt” menneske.

Super aktiv, en god kammerat, altid parat til at give en hjælpende hånd.

Han er en legende og blot for at nævne nogle få af HC’s mange aktiviteter, så er for eksempel hans virke som efterretningsagent for Forsvarets Efterretningstjeneste – med “studierejser” i østlandene – et eksempel på hans foretagsomhed.

HC var aktiv inden for motorsporten, og med HC’s fortid i modstandskampen lå det lige til hans højreben at kombinere agentvirksomheden med rallyløb i østlandene. I Køge og Omegns Automobilklub (KOA) fandt han en efterretningsmakker i den lokale Kurt Dose. HC blev i øvrigt æresmedlem i KOA.

Dansk Automobil Sports Union havde også bud efter HC, hvor han var præsident.

I sine unge dage dyrkede han også rosport på eliteniveau.

HC blev uddannet købmand, og han har fortalt, at han i sine unge dage måtte skifte læreplads fra Køge til Ringsted, fordi tyskerne var ved at få færten af hans illegale aktiviteter.

HC var også stærkt politisk engageret og var i en periode da også viceborgmester i Vallø Kommune.

HC tog del i alt, hvad der strejfede ham. Poster som formand og kredsformand i Ældresagen blev det også til, og indsatsen mundede ud i en udnævnelse til æresmedlem i organisationen.

HC var også en efterspurgt foredragsholder, og ingen kunne, som ham, levendegøre beretningerne om fx spionvirksomheden. Også indsatsen ved de danske jøders flugt for nazisterne i oktober 1943 fra Køge og Strøby Egede kunne HC fortælle om.

I mange år var HC også udnævnt af Forsvarsministeren som formand for et politisk udvalg – “Hjemmeværnets Distriktsudvalg” – der skulle godkende, at ansøgere til Hjemmeværnet var “gode nok” til at få “våben i hånd”. Dette udvalg styrede HC så godt, at han blev “benådet” med Hjemmeværnets Fortjensttegn. HC modtog i øvrigt gennem årene flere andre medaljer/dekorationer.

I forlængelse af modstandskampen var det naturligt for HC at træde ind i den lokale hjemmeværnsforening – Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegn – ligesom han var et aktivt og skattet medlem af Køges Politihjemmeværn.

HC bar ærefuldt sin uniform og sine medaljer til sidste.

Æret være H.C.’s minde.

Bruno Juul

Næstformand