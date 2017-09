En klippe for generationer

(Last Updated On: 20. september 2017)

Den 21. november er der kommunalvalg. Der skal vælges ny kommunalbestyrelse, som de næste fire år skal bestemme, hvad borgerne får for deres skattepenge.

Derfor har Stevnsbladet lavet en serie, hvor vi undersøger, hvad vi får for pengene, og hvor vi præsenterer en række af de medarbejdere, der servicerer borgerne på Stevns.

Kommunen er ikke kun et rådhus og en besked på e-boks. Den er et ansigt, en person, et menneske, som kan et fag, der gavner os.

I uge 38 besøgte vi skolepedellen.

Kommunen er også Ole

Bornholm er kendt for solskin og klipper og mange kulinariske specialiteter, som f.eks. øl, lakrids, kiks og fisk.

Men hvorfor starte en artikel om en medarbejder i Stevns Kommune med fakta om en klippeø i Østersøen? Fordi:

“Selv om du snakker så sjovt, så kan jeg godt lide dig alligevel,” sagde et barn til vores hovedperson, som stammer fra Nexø.

Servicelederen der er pedel

Og så tilbage til Stevns, nærmere bestemt Strøbyskolen, hvor Ole Johansen er teknisk serviceleder, eller pedel, som han selv foretrækker at kalde sig.

Han er ansat til at varetage vedligeholdelsen af bygninger og inventar på skolen og naboinstitutioner, som SFO’en og Solstrålen. Så det er en stor arbejdsplads med over 800 børn og flere end 100 ansatte, som Ole, hans medhjælper og deltidsansatte seniorjobbere skal servicere.

Døren til Oles kontor er altid åben, og det ligner mest et udvidet værksted. Opslagstavlerne er plastret til med bestillingssedler på varer, plantegninger, tekniske instrukser, retningslinjer, f.eks. for levende lys, og meget mere af samme slags. Dog har et enkelt bornholmerkort mast sig ind, for ens rødder fornægter sig ikke,

Investerer i god trivsel

Ole har været pedel i 23 år, og dengang “opdagede vi fejlene, nu får vi CTS-meldinger”, som han siger. Et CTS-system består af computerbaserede produkter, der anvendes til overvågning, styring og regulering af bygningsanlæg.

Så Ole kunne nøjes med at sidde foran computeren, tjekke overvågningen af el, varme, vand og ventilation og sende bud efter håndværkere, men da Ole er uddannet socialpædagog, trives han bedst med den menneskelige kontakt til børn og lærere.

– Kan jeg få luft i mine dæk? spørger en elev, og kort efter er der endnu en, som har flade dæk. Det klarer Ole.

– Det giver os en oplevelse sammen, som bygger på positive relationer, forklarer Ole bagefter. “Investeringstid”, kalder han det. Hans bevidsthed om, hvordan børn trives, bygger på en lang erfaring med børn og unge. Både i skolen og i AIK Strøby, hvor han en årrække var fodboldtræner.

I dag hjælper han med ungdomssejlads i bådklubben Ege, hvor han selv har et fartøj liggende for at fange havørred; man er vel fra Nexø.

Arbejdsdag uden bagkant

Oles telefon er hårdt belastet. Han arbejder 24/7, for der kan komme alarmer ved tyveri, brand, oversvømmelser eller blot i forbindelse med de mange aktiviteter på skolen med møder, aftenskole osv.

En arbejdsdag kan være fra 6:30 til om eftermiddagen, og retur for at lukke om aftenen. Oles kone har for længst vænnet sig til, at han arbejder for længe, og at hans mad bliver kold.

– Jeg kan ikke finde ud af det med at holde fri, smiler han og tilføjer:

– Jeg er med til at skabe et godt indlæringsmiljø, både de fysiske og mentale rammer. Kontakten til børnene er en stor belønning. Jeg er glad for at få lov til at være med til det. Og det er en kontakt, der går i arv. Jeg oplever, at mange gamle elever kommer med deres egne børn og hilser på ved skolestart.

Ole har arbejdet under fem skoleledere og ser billedgalleriet på gangen, der går tilbage til 1970’erne, som et bevis på at Stevns er et godt sted at være.

– Der må være noget, vi gør rigtigt godt i kommunen, når børnene har lyst til at blive, bosætte sig her som voksne og stifte familie. Derfor skal vi bevare, beskytte og skabe en glad skole, siger Ole overbevisende, før han bliver afbrudt af en lærer fra musikskolen, der skal høre, hvornår alarmen bliver slået til.

Kort efter afleverer en håndværker en nøgle. Nogle børn går forbi, og den ene peger på Ole og siger: “Det er ham, som pumper vores bolde.”

Det er Ole som bestemmer

Ole er så meget en institution, at da nogle fine folk fra rådhuset besøgte skolen og spurgte eleverne, hvem der bestemte på skolen, så svarede en elev: “Det gør Ole.”

Pedellen er synlig i skolebilledet. Han tømmer skraldebøtter. Passer de grønne områder. Koordinerer rengøring, sørger for vand i vandhanen og lys i lampen, som eleverne siger.

– Det er vigtigt, at børnene ser, at os, de kender, klarer mange allround opgaver. Det giver respekt og gør, at de er med til at passe på skolen og inventaret. Den nærhed må ikke gå tabt.

Snart skal Ole fjerne opsatser fra skolefotograferingen og tjekke udeområdet, for Ole føler ikke, at han har lavet noget, hvis han sidder for meget bag skærmens kontrolsystemer.

Overlevede skibsforlis

Den sparsomme fritid er helliget høns, have og backpacker-oplevelser på cykelture. Der er en eventyrer gemt i den lokale pedel. I 2010 sejlede han fra Caribien mod Ishøj i en 42 fods sejlbåd sammen med to venner, og det gik galt.

To storme, en orkan, en golfstrøm, der teede sig og en 28 timers redningsaktion ved New Foundland. Skibet gik ned nær samme position, som der, hvor Titanic forsvandt, men Ole og vennerne overlevede.

– Det giver ydmyghed, kommer det stille, og så bibemærkningen om, at det heldigvis var smedene i Nexø, som havde lavet skroget.

Han er noget særligt

Ydmyg behøver den afholdte pedel ikke at være i forhold til sin arbejdsindsats, hvilket understreges af et lille træhjerte, som nogle elever har lavet, og som har inskriptionen: “Fordi I er noget særligt. Knus”.

Bornholmeren fra klippeøen er den faste klippe for mange børn i Strøbyskolen, og det er nok derfor, at han allerede har planlagt, hvilket frivilligt arbejde han vil kaste sig over, når den nu 60-årige pedel en gang skal pensioneres.

Men i morgen står han igen op med hønsene og den sol, som kendetegner både hans fødeø og hans sind.

Fakta:

Der er tre kommuneskoler på Stevns:

• Strøbyskolen

• Hotherskolen

• Store Heddinge Skole

