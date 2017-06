En mobilbommert eller?

(Last Updated On: 20. juni 2017)

I denne uges udgave af Stevnsbladet kan man læse, at teleindustrien og kommunen er blevet enige om, at der skal opstilles mobiltelemaster syv steder i kommunen. En af masterne hedder sydøst for Store Heddinge. I Højerup Borgerforening har vi store forhåbninger til, at denne mast også dækker Højerup og klinten. Hvis det ikke er tilfældet, vil vi undre os meget over, hvilke udvælgelseskriterier der så er blevet anvendt.

I Højerup har vi næsten ingen mobildækning. Vi har nu omkring 150.000 turister om året, der besøger vores landsby ude på Klinten. Med det antal gæster, kan Stevns Kommune ikke være det bekendt over for turisterne, at de ikke kan kommunikere med hinanden. De kan heller ikke være det bekendt over for os, der bor her – det er nemlig meget utrygt for os, at vi ikke kan være sikre på at få hjælp via 112. Vi kan nemlig ikke ringe op.

Derfor forventer vi, at hvis Stevns Kommune ønsker at fastholde Stevns Klint og Højerup som en turistmagnet, eller vil fremme bosætningen ude på klinten, så bliver der også en ordentlig mobildækning. Vi håber derfor, at de i dialogen med teleindustrien sikrer, at vi for ordenligt dækning ude på klinten.

Med venlig hilsen

Anita Pedersen,

Formand for Højerup Borgerforening