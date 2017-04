Showdag med konfetti, fællessang og reklamefilm

(Last Updated On: 11. april 2017)

Alle klasser, lærere og pædagoger var samlet, da Strøbyskolen igen i år afholdte showdag

Knap 800 elever overværede de mange optrædener på scenen. Blandt andet var der dans fra 3. årgangs piger, mens drengene jonglerede. Pigerne fra 5. årgang underholdt med sang mens 6. årgang var blevet helt lyriske. (Fotos: Strøbyskolen)

Strøby: Til stor begejstring for Strøbyskolens knap 800 eleverne – især de små klasser, som jublede højt – blev årets showdag skudt i gang med store konfettirør af årets værter: Søren Koldenborg og Morten Juul, begge fra 9. årgang. Og så var scenen sat til en oplevelsesrig og underholdende dag.

Skolen har sendt en beretning fra deres traditionsrige showdag med underholdning for alle.

Musik og lyrik

De enkelte klasser og årgange fremviste på skift indslag, som på forskellig vis tog udgangspunkt i deres skoledag, og hvad de havde arbejdet med i løbet af året.

Første indslag var passende “fællessang”, hvor 4. årgang skrålede skolens smukke jubilæumssang, som en hyldest til Strøbyskolen. Herefter var der band, hvor drengene stod for trommer, guitar og al verdens instrumenter, imens pigerne imponerende sang den berømte ”Shape of you”.

6. årgang havde været kreative ud i lyrikkens verden, hvor musik, lyrik, billede og lyd var mixet i en kreativ kombination. Det var et arbejde, der var kommet ud af danskundervisningen.

En sjov lille misforståelse

Dansk var også på tapetet, da en anden årgang viste deres reklamefilm. Her skulle publikum stemme om den bedste reklame. ”Nitrobar” løb med sejren, hvilket udløste et sejsbrøl blandt publikum, men samtidig skabte lidt forvirring hos de mindste, der havde stemt på netop “Nitrobar”. De små rejste sig i flok for at komme på scenen for at modtage deres præmier.

De havde vist misforstået, at det naturligvis var gruppen bag reklamen, der havde vundet en præmie.

Sokkedans og cirkus

De mindste klasser fra 0.og 1. årgang bød på sokkedans i en kæmpe ring omkring hele det øvrige publikum, som blev tryllebundet af de små poder.

En årgang imponerede med forskellige akrobatiske øvelser og andre flotte cirkuskunster, hvilket værterne Søren og Morten efterfølgende forsøgte at kopiere – til stor morskab for de små.

Fællesskab, som begejstrer både små og store

“Det er megahyggeligt, når vi alle er samlet, siger Victoria Werngreen fra 9. årgang.

Hendes veninder Mille Gundersen og Isabella Christensen tilføjer:

“Det er godt, når skolen bliver samlet, så oplever vi et andet fællesskab – og det er sjovt, at vi viser, det vi har lavet sammen”.

Også fra de yngre klasser lyder kun positive ord:

”Det har været en rigtig god showdag”, siger Noah Kongsted fra 2. årgang.

Hans kammerat Marius Pedersen er helt enig:

”Det har været rigtig sjovt, og jeg synes, at sokkedansen og dét, 9. årgang havde lavet, var rigtig flot”.

9. årgang sagde farvel til showdagen

Det var et passende afslutningsindslag, som 9. årgang stod for: De havde nemlig lavet en video, hvor de havde været på besøg hos de forskellige årgange – og fortalte historier om deres egen tid på Strøbyskolen.

”Det er vores sidste showdag, fordi vi går ud til sommer – og det er lidt trist”, sagde begge værter til sidst.