Endnu en møgsag

(Last Updated On: 21. august 2017)

Kommunen har den 8. august 2017 givet dispensation til, at der kan laves overkørsel fra Valløbygade 14 til Møllehøjen, i Valløby, igennem vores fælles hegn. Og det, selv om der i Lokalplanen står, at der ikke må.

Efter at kommunen har besigtiget Møllehøjen den 7. juni 2017, altså efter at overkørslen er lavet og huset bygget, mener man ikke, at det er et problem.

Kommunen vil glatte deres fejl ud, som de dog har indrømmet, de har begået, ved at sige, at der jo ikke er nogle problemer med en overkørsel på en blind privat fællesvej igennem fælles hegn, selv om lokalplanen siger nej. Og Kommunes vejteam fraråder ydermere indkørsel på den vej, blandt andet på grund af oversigtsforhold.

Valløbygade 14 har haft indkørsel fra Vandværksvej og fra Valløbygade, skriver kommunen selv. Ejeren af Valløbygade 14 puttede en spørgeseddel i vores postkasse i 2016, med privat firmalogo på og uden beskrivelse af, hvor indkørslen skulle være, flertallet stemte nej, men kommunen kiggede kun på de få ja stemmer. Og ikke på flertallet af nej stemmer, fremgår det af aktindsigten. Vores nej stemmer er åbenbart forsvundet?

Er det normalt at besigtige en byggeplads, det der bliver søgt dispensation om, efter det er lavet og ikke når der bliver søgt, altså inden byggeriet starter?

Andre borgere, der har haft kommunen som modløber, har fået et svar: man kan ikke gøre alle borgere tilfredse. Men som borger skal man overholde love og regler, men det gør kommunen ikke. Som almindelig borger skulle man tro, at lokalplanen var til for at beskytte områder og borgere. Som der jo står i vores læserbrev i Stevnsbladet den 12. juli, har der ikke været reaktion på om loven er lige for alle. Det må vi konstatere, at det er den desværre ikke. På Stevns Kommunes hjemmeside, står der blandt andet at, »Bygninger, veje og andet skal placeres indenfor lokalplanenes område«. Kommunen har jo givet tilladelse til, at vores hegn, altså vores ejendom, bliver gravet væk uden så meget som at skrive et brev til os, der ejer hegnet.

Vi vil gerne have et svar på det her. Så andre borgere i Stevns kommune ved, hvad der venter dem. For kommunen gør jo, hvad den har lyst til.

Stevns kommune giver tilladelse uden hensyn til hverken lov eller borgerne. Så hvad bliver det næste mon?

Det kunne være klædeligt at se nogle af de nye kandidater til kommunalvalget gå ind i denne sag. De nuværende er ikke interesserede eller magter det desværre ikke. Os på Møllehøjen og andre i Valløby ønsker at vide, hvad det er der foregår.

Fra beboerne på

Møllehøjen 2-4-6-10-12