Endnu et sortbælte på Stevns

Fra venstre ses Alex Senker Tvede, grandmaster Nicolaj Nilson og chefinstruktør Tomas Patheier. (Privatfoto)

Store Heddinge: For præcis et år siden kunne Ji-sig Taekwondo Stevns præsentere klubbens første sortbælte.

– I år kan vi gøre kunsten efter. Klubben siger først og fremmest tillykke til den nye sortbælte: Alex Senker Tvede, som til oktober runder 50 år. Alex leverede en rigtig god graduering, siger chefinstruktør og klubejer Tomas Patheier.

Han forklarer, at det er imponerende at blive sortbælte i en så forholdsvis høj alder, men at det blot viser, at Ji-sig Taekwondo Stevns virkelig er for alle.

Udover Alex, som for øvrigt er en værdsat instruktør i klubben, var også chefinstruktøren til graduering, hvor han fik sit tredje sorte bælte, kaldet 3. Dan

Til at graduere de to, kom grandmaster Nicolaj Nilson, 6. Dan til klubben på Stevns.