Enigt politikerudvalg: Rødvig Station skal flyttes

(Last Updated On: 22. august 2017)

Plan- og Teknikudvalget, fra venstre er det Steen Nielsen (A), Anette Mortensen (V), Bjarne Nielsen (V), Line Krogh Lay (B) og Steen S. Hansen (A).

Rødvig: Siden udviklingsplanen for Rødvig blev godkendt af kommunalbestyrelsen i 2016, har flytningen af Rødvig Station været på dagsordenen sammen med ønsket om en ny sportshal i byen.

Plan sikrer tre tiltag

Den 10. august 2017 blev der afholdt møde med deltagelse af direktør Rösli Gisselmann og projektchef Kirsten Kornerup fra Lokaltog, samt politikerne Steen S. Hansen (S), Line Krogh Lay (RV) og Anette Mortensen (V) og centerchef Birgitte Nielsen i kommunens Teknik og Miljøafdeling.

Mødets formål var en afklaring af den videre proces for flytningen af Rødvig Station.

Nu er politikerne i Plan- og Teknikudvalget blevet enige om en plan, der med udvalgsformandens ord, slår tre fluer med ét slag:

– Vi får en ny sportshal, får flyttet stationen og skabt en grøn kile gennem Rødvig, fortæller Steen S. Hansen.

Borgerønsker tilgodeses

Rødvig er ét af Stevns attraktive bosætningsområder, og en flytning af stationen vil ifølge politikerne medføre en væsentlig forbedring og styrkelse af by-midten som helhed.

Den nye sportshal og flytningen af Østbanens endestation var også top et og to på rødvigborgernes ønskeliste.

På Rødvigvej, på et område i den nordlige del af Rødvig etableres den nye sportshal, og det er ca. 600 meter fra den nuværende station.

Grøn kile og mindre støj

Den nye station bliver lagt tæt ved sportshallen, og det har ifølge udvalgsformanden flere fordele:

– Planen vil forbedre trafiksikkerheden, idet der kan nedlægges to overskæringer i byen, og det vil mindske støjgener i forhold til jernbanens sidste store sving. Flytningen vil desuden frigive et stort potentiale for at udvikle et grønt sammenbindende strøg, hvis baneterrænet gøres tilgængeligt, slutter formanden for Plan- og Teknikudvalget, Steen S. Hansen.

Den udarbejdede projektbeskrivelse skal nu godkendes, og der skal tages kontakt til Movia og Regionstoget i forbindelse med en fortsat dialog om den kommende modernisering af Østbanen.

sky