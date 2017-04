Erhvervsnetværk sætter fokus på finansiering

(Last Updated On: 19. april 2017)

Stevns erhvervsnetværk besøger virksomheder, netværker og afholder foredrag, for at udveksle og inspirere. (Privatfoto)

Stevns: Lokale erhvervsdrivende fra Stevns mødes torsdag den 20. april til et spændende netværksmøde kombineret med virksomhedsbesøg hos Sparekassen Sjællands afdeling Køge. Aftenens hovedtema er finansiering.

Søren Mayland fra CAPNOVA, sætter netværksmødet i gang. Han arbejder til daglig med at vejlede virksomheder om støtteprogrammer og fundraising, så han burde vide hvilke muligheder der er for at skaffe kapital.

Vælg den rigtige bank

Hvilken bank skal en iværksætter vælge? Det kan Jeppe Graa Rasmussen, fra MadSynergi, tale med om. Han er kok, og har arbejdet på flere forskellige Michelin-restauranter.

I 2008 startede han cateringfirmaet MadSynergi med en vision om, at god gastronomi ikke kun skal være tilgængelig på danske toprestauranter og ikke behøver koste en formue.

Er du på LinkedIn?

Der er også et oplæg fra virksomheden LinkedInsider, der giver nogle helt konkrete værktøjer til at få nye kunder over LinkedIn. I dag er der to millioner danskere på LinkedIn, hvilket gør det oplagt at bruge platformen til at markedsføre sig på.

Bliv en del af netværket

Stevns Erhvervsråd opfordrer alle erhvervsdrivende på Stevns til at melde sig til netværket, som afholder møde hver tredje torsdag i måneden. Og det næste er den 20. april kl. 17:30-20:45 hos Sparekassen Sjælland, Søndre Alle 11, 4600 Køge. Det koster en hundredlap at deltage, og man tilmeldes på billetto.dk/ntt-sparekassen.

sky