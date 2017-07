Erhvervsvenlig eller ej?

(Last Updated On: 12. juli 2017)

Stevns: Dansk Byggeri har netop udsendt en undersøgelse om kommunernes erhvervsvenlighed. Her ligger Stevns pænt, men er faldet nedad i rækken.

Større fokus på erhvervslivet blandt landets kommuner, kan være en del af forklaringen, mener erhvervschefen, som til gengæld glæder sig over flere byggetilladelser og kortere sagsbehandlingstid.

Stevns nede på en 27. plads

Konkurrencen om at blive en af Danmarks mest erhvervsvenlige kommuner er hård.

– Det har Stevns måttet sande i år, hvor kommunen er faldet fra en placering som den 13. mest erhvervsvenlige kommune til en plads som nummer 27 ud af landets 98 kommuner, siger erhvervschef Thomas Christensen.

Ønsker dialog med kommunen

Stevns Erhvervsråd oplyser, at nogle af de parametre, hvor Stevns Kommune oplever den største tilbagegang, er inden for udbudsområdet i forhold til arbejdsgarantier og kædeansvar.

Stevns Kommune er ifølge Thomas Christensen også placeret dårligt som nummer 88 målt på, hvor mange af de kommunale opgaver, som kan udliciteres til private, som rent faktisk bliver udliciteret.

Stevns Erhvervsråd vil derfor igen tage dialogen med kommunen om, hvordan man kan løfte erhvervsvenligheden på disse områder.

“Vi ligger på en 7. plads”

Vicekommunaldirektør Bjørn Voltzmann i Stevns Kommune ser mere positivt på situationen.

– Den gode historie i undersøgelsen er, at der er stor dynamik i Stevns Kommune, udtaler han, og forklarer videre:

– Kommunen har givet byggetilladelser til små 2.000 m2 pr. 1.000 indbyggere, fordelt tilnærmelsesvis ligelig mellem bolig og erhverv, hvilket er tæt på det dobbelte af landsgennemsnittet. Det er en væsentlig stigning i forhold til sidste år og en forbedret placering på hele 43 pladser til en 7. plads.

Undersøgelse i 2017

Stevns Kommune vil dog rette en særlig opmærksomhed mod det parameter, som beskriver udviklingen i antallet af virksomheder, siger kommunaldirektøren, som erkender, at kommunen er faldet med hele 38 pladser til en 82. plads.

– Det kan vi ikke sidde overhørig. Det er svært at gøre noget på den helt korte bane, men det siger noget om vigtigheden af et konstant fokus på et yderligere erhvervsvenligt miljø, som vi allerbedst gør i tæt samarbejde med Stevns Erhvervsråd, understreger Bjørn Voltzmann.

Vicekommunaldirektøren fremhæver vigtigheden af, at fastholde den stabilitet og det fokus, som han finder, at Stevns har på de væsentlige parametre for erhvervsliv og deres direkte virke. Voltzmann ser her Stevns blandt landets bedste og vil arbejde på at denne udvikling fortsætter.

sky