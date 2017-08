Et spørgsmål om prioriteringer

(Last Updated On: 15. august 2017)

I de sidste tre år har vi i Socialdemokratiet fremsat vores egne seriøse budgetforslag.

Alle år med en anderledes prioritering end den som Flertalsgruppen, med borgmesteren og Venstre i spidsen, har fremlagt.

I Socialdemokratiet har vi gennem de sidste tre år prioriteret flere ressourcer til de borgernære velfærdsydelser så som flere pædagoger, flere lærere, flere socialrådgivere og flere hænder til omsorgen og plejen af de ældre, end dem, der er afsat i de vedtagne budgetter.

Når budgettet for 2018 skal vedtages, er vi i Socialdemokratiet en del af en ny flertalsgruppe i kommunalbestyrelsen, og det er jeg sikker på, at man vil kunne se i det endelige budget.

Vi vil endnu engang insistere på, at børnene og de ældre skal prioriteres bedre.

Jeg har læst, at det gamle flertal synes godt om vores prioriteringer, men at de er bekymrede for økonomien. Til det vil jeg blot sige, at det er et spørgsmål om vilje til at prioritere.

Jeg vil prioritere børnene og de ældre i budget 2018, og det vil jeg opfordre alle andre i kommunalbestyrelsen til også at gøre.

Med venlig hilsen,

Henning Urban Dam Nielsen

Medlem af kommunalbestyrelsen og kandidat for Socialdemokratiet