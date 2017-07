Exit fra Alternativet

(Last Updated On: 25. juli 2017)

Stevns: I sidste uge havde Alternativet Stevns to kandidater til efterårets kommunalvalg, nemlig Charlotte Agerslett Hansen fra Skørpinge og Niels Hansen fra Klippinge.

Nu har Niels Hansen dog besluttet sig for at melde sig ud af Alternativet. Han forklarer, at beslutningen ikke bunder i lokale forhold, tværtimod.

– Jeg står fortsat fuldt ud på mål for de hidtidige og kommende initiativer. Når jeg alligevel bryder, er det fordi jeg ikke længere føler mig tilstrækkeligt i overensstemmelse med den betonfeminisme, som præger vores top. Jeg har forsøgt at bjæffe, men åbenbart ikke højt nok. Alternativet er partiet med de bedste overordnede ideer, desværre har toppen ikke det nødvendige format og sagt lige ud: jeg orker ikke mere, uddyber Niels Hansen.

– Det er rigtig ærgerligt, at Niels ikke ønsker at være med mere. Vi har haft et super lærerigt og godt samarbejde i Stevnsgruppen. Jeg respekterer hans valg om at trække sig, og bakker helt op om Niels’ beslutning. Og jeg ser frem til at bruge hans input, på privat basis, siger Charlotte Agerslett Hansen, der nu er den kandidat, man kan stemme på i Stevns kommune, hvis man ønsker at sætte sit kryds ved Alternativet, i hvert fald ind til videre.

– Vi har hele tiden planlagt med at få minimum to kandidater mere, og vi afholder et ekstra opstillingsmøde den 24. september, siger hun.

rmh