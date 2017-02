Expladan skal ud af byen

De to udvalgsformænd, Steen S. Hansen (PTU) og Bjarne Østergård Rasmussen (NFK), deltog begge på borgermødet. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Hårlev: – Den nye flertalsgruppe i kommunalbestyrelsen vil arbejde for at få Expladan ud af byen. Og selv om den kommer ud af byen, så skal der tag over produktionen.

Sådan sagde formand for Natur-, Fritid- og Kulturudvalget i Stevns kommune, løsgænger Bjarne Østergård Rasmussen, til de godt 60 fremmødte borgere i Hårlevhallens cafeteria.

Her blev der tirsdag aften den 31. januar afholdt borgermøde om spredningen af asbest efter den seneste brand på genbrugsvirksomheden Expladan, som ligger på Industrivej.

Det er ikke første gang, at virksomheden har været til stor gene for de omkringliggende beboere. Expladan har tre gange tidligere været udsat for brand – og gentagne gange har produktionen været årsag til, at plastik er blevet spredt ud i haver og på veje. Udmeldingen blev derfor modtaget af klapsalver i cafeteriet.

– Virksomhedsejeren har hverken etisk eller moralsk levet op til sit ansvar. Derfor er vi et flertal på i hvert fald 11 ud af 19 i kommunalbestyrelsen, der vil arbejde for at få flyttet virksomheden ud af byen, sagde formanden for Plan- og Teknikudvalget, Steen S. Hansen (A).

Flytter ikke i morgen

Det er endnu uvist, om ejeren af Expladan vil genoptage produktionen på sin plastvirksomhed, men sker det, vil et flertal i kommunalbestyrelsen således arbejde for at få virksomheden flyttet væk fra Industrivej og ud af Hårlev by.

NFK-formanden erkender dog, at det ikke bliver nemt.

– Det kan blive svært, og det kommer til at tage tid, men vi vil bruge forvaltningen, så meget som vi kan for at se hvilke mulige veje, der er. Min oplevelse er, at når der kommer ord, fokus og retning på, så sker der også noget, sagde Bjarne Østergård Rasmussen til Stevnsbladet umiddelbart efter mødets afslutning.

rmh