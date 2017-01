Expladan hærget af brand

Plastikfabrikken Expladan var tirsdag nat udsat for en voldsom brand

Se billederne fra brandstedet:

(Fotos: Anders Grann)

Hårlev: Det er ikke første gang at naboerne til den omstridte fabrik vækkes til røg, larm og sirener.

I både 2008 og 2013 udviklede brande kraftig sort røg, som drev ind over Hårlev by, og politiet måtte udsende beredskabsmeddelelse for området, og opfordre borgere til at blive indenfor. Ved begge tidligere brande brændte bygninger ned til grunden.

Den nye brand tirsdag nat var ifølge brandvæsnets indsatsleder, Martin Rohde-Wünsche, ikke til fare for beboere, selv om der var giftige dampe.

Beboere uskadte denne gang

Brandvæsenet fik hjælp fra Beredskabsstyrelsen til at slukke branden. Branden udviklede en sort røg grundet det brændende plastik. Der var ingen vind, og derfor steg røgen blot til vejrs. Branden kom under kontrol ved fem-tiden, men en politibetjent blev kørt en tur til skadestuen for kontrol for røgforgiftning.

Brandårsagen er ved redaktionens afslutning ukendt, men stedet vil nu blive undersøgt nærmere.

Kun en bygning tilbage

Plasticfabrikkens direktør Knud Holmager har tidligere måtte reducere produktionen og afskedige ansatte, som i 2008 havde 25 ansatte mod de fem medarbejdere i dag.

– Det er en trist måde at starte det nye år på, fortæller Knud Holmager.

Expladan aftager plastaffald, overskud og fejlproduktioner og omformer plasten til granulat, som genbruges. Den fabriksbygning der tirsdag blev hærget af brand var på 1.245 m2 og direktør Holmager forventer at den rives ned ligesom bygningerne ved brandene de to forrige gange. Den nye brand betyder tab af over 50 procent af produktionen, idet den nedbrændte bygning behandlede genbrug af plasticflasker.

– Jeg må desværre afskedige medarbejderne, og vi bliver vel to tilbage til at fortsætte genindvindingen af plastikmaterialer i den sidste fabriksbygning, siger Knud Holmager til Stevnsbladet.

sky

Kl. 4 i nat, hvor branden hærgede og fabrikken stod i flammer. (Privatfoto)