F.I.S.K. fik OK-aftale

(Last Updated On: 18. april 2017)

Brugsuddeler Peter Thomsen overrækker F.I.S.K.’s formand Jan Hansen en check på 18.000 kroner. (Foto: Per Meynerd)

Rødvig: Den kreative støtteforening F.I.S.K., som står for fritid, idræt, samfund og kultur, tror så meget på virkeliggørelsen af en hal i Rødvig, at der er fuld gang i indsamlingen af penge til formålet.

Penge til hal

F.I.S.K. modtog den 8. april en check på 18.875 kr. af uddeler Peter Thomsen fra Dagli’Brugsen i Rødvig. F.I.S.K. får pengene for at skaffe aftaler om benzinkort samt el- og telefonaftaler til OK.

– Det er et godt tidspunkt at få pengene. Lige efter lokalplanen til en Hal i Rødvig, hvor der skal bruges mange penge til indretning, siger Per Meynerd fra F.I.S.K.

Benzin og støtte

Formanden for F.I.S.K. Jan Hansen udtaler, at han håber, at borgene i Rødvig forsat vil støtte idræt og kultur ved at indgå nye aftaler med OK.

F.I.S.K. vil i løbet af foråret og sommeren være til stede ved Dagli’Brugsen i Rødvig, så kan man kan erhverve sig et støtte-benzinkort.

sky