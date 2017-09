Få mænd arbejder med børn

(Last Updated On: 19. september 2017)

Line Krogh Lay skal have tak for at påpege at den ulige fordeling af mænd og kvinder i politik ikke er mændenes skyld, ligeledes at det er holdningerne og ikke kønnet der er afgørende.

Set i det lys er der grund til at fokusere på, at de væsentligste og alvorligste ulighedsproblemer i Danmark ikke er kvinders underrepræsentation i toppen af samfundspyramiden, men mænds og drenges overrepræsentation i bunden af pyramiden. Blandt mange eksempler på dette er, at det er drenge, der oftest forulykker i skolesystemet. Det er der mange grunde til, én er, at der er for få mænd, der arbejder med børn mellem 0 og 16 år.

Det er derfor en påtrængende ligestillingsopgave at arbejde for flere mænd til børnene, fordi en del drenge mangler sunde mandlige sparringspartnere til deres identitetsopbygning.

Det kræver, at man gør det attraktivt for mænd at arbejde i daginstitutioner og skolen, fri mig for kvoter, og der kommer man nok ikke uden om at se på hele kulturen.

Kære kvinder, brug tiden på noget perspektivrigt.

Niels Hansen

Niels Hansen