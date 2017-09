Få en smagsprøve på frivillighed og fællesskab

(Last Updated On: 13. september 2017)

En ny tradition er startet på Stevns – den sidste weekend i september skal frivilligheden fejres

Stevns: Er du også nysgerrig på, hvordan det opleves at være frivillig på Stevns? Har du lyst til at prøve at være frivillig for en dag? Eller har du bare lyst til at få en hyggelig dag sammen med andre.

Så kom og vær med, når flere af de lokale foreninger på Stevns åbner dørene for en dag henover weekenden den 29. september til den 1. oktober 2017. Her inviteres alle indenfor til mange forskellige aktiviteter.

– Du kan prøve at være fyrpasser for en dag, hele familien kan være med til familietennis i Hårlev eller oplev Bytte Café i Himlingøje Forsamlingshus. Du kan også møde tre lokale frivillige, som vil fortælle om, hvad det betyder for dem at være frivillige i Stevns Frivillighedscenter, fortæller Lena Bjerrum Bach, der er daglig leder af Stevns Frivillighedscenter i Hårlev.

Se det fulde program bagerst i Stevnsbladet. Eller find de mange spændende aktiviteter på Stevns Frivillighedscenters hjemmeside: stenvsfrivillighedscenter.dk.

Har du spørgsmål, så er du velkommen til at skrive eller ringe til Stevns Frivillighedscenter på mail: kontakt@stevnsfrivillighedscenter.dk eller tlf. 6113 1274.