Facebook kultur på gadeplan

(Last Updated On: 25. oktober 2017)

Er man utilfreds med kommunens service med de offentlige arealer, så er det bedst at ringe og klage til Jacob A. Jacobsen på 56 57 52 90, frem for at skælde vejfolkene ud. (Foto: Klaus Slavensky)

Stevns: Debatkulturen på de sociale medier er også nået ud på gader og stræder på Stevns. I stigende grad oplever kommunens folk at blive overfuset af vrede borgere.

Tonen er mere rå

Leder af Stevns Kommunes Vej og Materielgård, Jacob Asbjørn Jacobsen, er bekymret for sine medarbejdere.

– Tonen er blevet mere rå, og i de sidste par år har flere af vores vejfolk oplevet at blive skældt huden fuld af utilfredse borgere, fortæller han.

Utilfredsheden kan være, at der efterlades græs når kommunens folk har klippet vejens rabat, eller parkeret med slamsuger, når der skal renses kloak, det kan også være at der er blæst visne blade ind i folks haver.

Åben for kritik

Jacob Asbjørn Jacobsen kalder udviklingen ærgerlig, fordi Vej og Materielgården forsøger, at oplyse på forhånd hvor der arbejdes for at mindske eventuelle gener.

– Vi er glade for at folk kommunikerer, og har forslag til hvordan vi kan gøre det bedre, siger han, og opfordrer de utilfredse borgere om at henvende sig til ham, frem for at lade vreden gå ud over vejfolkene, der blot laver det, som de er ansatte til.

– Alle kan ringe til os på 56 57 52 90, hvis de føler noget er galt, foreslår Jacob Asbjørn Jacobsen, og tilføjer:

– Så kommer klagen til de rigtige, og så kan vi tage problemerne i opløbet før de udvikler sig, slutter han.

sky