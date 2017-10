(Last Updated On: 30. oktober 2017)

Af: Henning Urban Dam Nielsen, kandidat for Socialdemokratiet

Flere udtrykker ønske om at få en erhvervsuddannelse til Stevns – jeg siger også “ja tak”.

Men mens vi venter, vil jeg foreslå, at vi går i gang med at handle.

Jeg vil foreslå, at Stevns Kommune inviterer Erhvervsrådet og alle erhvervsvirksomheder på Stevns til et tættere samarbejde med det fælles mål, at flere unge på Stevns får en erhvervsuddannelse.

Helt konkret vil jeg foreslå, at kommunen investerer i folkeskolernes faglokaler. Vi skal have indkøbt maskiner, så det bliver muligt at arbejde med træ, metal, motorer og meget andet. Erhvervsrådet skal aktivere sine medlemmer og gøre dem interesserede i at komme ud på skolerne og møde de unge mennesker. Der skal etableres undervisning i folkeskolen, hvor interesserede fra erhvervslivet deltager og viser de unge, hvad man kan arbejde med.

Ved at igangsætte et sådant samarbejde får de unge et større kendskab til erhvervslivet og erhvervslivet et større kendskab til de unge. I fællesskab skal vi åbne de unges øjne op for erhvervslivet. I mødet bliver det også muligt at spotte talenterne, og som arbejdsgiver dermed nærmest håndplukke sine fremtidige lærlinge.

Ved at tage et fælles ansvar tjener vi de unge, erhvervslivet og vores fælles samfund.

Med venlig hilsen

Henning Urban Dam Nielsen

Medlem af børneudvalget for Socialdemokratiet og kandidat til kommunalvalget