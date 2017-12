Fællesspisning og pensionist-bandeoptræden på Stevnshøj

(Last Updated On: 30. november 2017)

Pensionistbanden fik smilene frem. (Foto: Viggo Billstrøm)

Store Heddinge: 54 deltog, da Ældre Sagen for nylig afholdt Danmark Spis Sammen arrangement i kantinen på Stevnshøj. Inklusive hjælpere og optrædende var der i alt 76 deltagere.

Det hyggelige spisearrangement var kommet i stand ved et samarbejde mellem Ældre Sagen Store Heddinge og Danmark mod Ensomhed – og med økonomisk hjælp fra Rockwool fonden, hvor arrangørerne havde søgt om og fået bevilliget penge.

Pensionistbanden fra Rødvig stod for underholdningen med sjove sketches og iørefaldende sange.

– De lavede et forrygende show for de fremmødte. Der var mange, meget morsomme sketchses fra det lokale område, hvor der også lige kom en stor bøn til de lokale politikere i forbindelse med kommunalvalget, som gik ud på, at de ældre i kommunen skal have gjort rent derhjemme oftere, end de får nu, fortæller Viggo Billstrøm fra Ældre Sagen i Store Heddinge.

Afslutningsvis opførte Pensionistbanden deres helt egen Rødvigsang, og den fik de fremmødte op af stolene for at nynne med på melodien.