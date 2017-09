Faglige seniorer danner ny kommunegruppe på Stevns

(Last Updated On: 29. august 2017)

Anny Borch Jensen og Kurt Jacobsen er begge med i arbejdsgruppen. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Stevns: – Vi ved godt, at der er andre interessegrupper, og det skal der også være, men med Faglige Seniorers kommunegruppe på Stevns, vil vi gerne sætte fokus på de ældre, for eksempel boligproblematikken og demensområdet, som forventes at blive større de kommende år, fortæller Kurt Jacobsen, der er en del af arbejdsgruppen i den nystartede Faglige Seniorer Stevns’ Kommunegruppe.

Det er en gruppe, der samler faglige seniorer på tværs af fagforbund i Stevns kommune. Godt halvdelen af landets kommuner har dannet en tilsvarende kommunegruppe.

– Hovedbestyrelsen i Faglige Seniorer har truffet beslutningen om at danne lokale kommunegrupper, fordi de har erkendt, at mange beslutninger bliver truffet lokalt, forklarer Kurt Jacobsen

Flere om at stå sammen

– Da det er Faglige Seniorer, som står bag, har vi en anden indgangsvinkel, en for eksempel ældrerådet. Vi kommer med den faglige side, og ser anderledes på tingene og kan være med til at presse på de rigtige steder, forklarer Anny Borch, der også er en del af arbejdsgruppen.

Der er således ikke tale om et ekstra ældreråd.

– Vi skal arbejde sammen med ældrerådet. Når man går sammen, har man bedre mulighed for at trænge igennem, siger Anny Borch.

Debat og stegt flæsk

På tirsdag den 5. september inviterer den nystartede forening til borgermøde med debat om udviklingen for kommunens seniorer og pensionister. Efter indlæg fra nuværende formand for Social- og Sundhedsudvalget (SSU), Thor Grønbæk (Borgerlisten Stevns) og tidligere SSU-formand, Mogens Hansen (A) vil der være mulighed for at stille spørgsmål til og debattere med panelet.

Borgermødet afholdes på Hotel Stevns fra kl. 11 til 13. Udover paneldebat bydes der på stegt flæsk med persillesovs. Derfor er tilmelding nødvendig og kan ske til Kurt Jacobsen på telefon 20690048 eller e-mail kujac45@gmail.com eller Lilly Meisner Pedersen på telefon 40113952 eller e-mail lmpstevns@gmail.com.

