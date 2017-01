Farlige bilister på Stevnsvej

Åbent brev til bilister og kommune

Stevnsvej er efterhånden blevet så farlig at færdes ved som fodgænger.

Igen i dag kl. 10 var det ved at gå galt. En hvid lastbil skulle absolut overhale bussen på vej ud af Strøby Egede mod Stevns. Der er dobbelt optrukket, for der er ingen udsyn for modkørende billister – og ja, der var modkørende bilister på vej mod den overhalende bil. Jeg er på vej ud fra et fællesareal ved Stevnsvej 95B og er ikke opmærksom på, at en hvid lastbil, som er i fuld gang med at overhale bussen, kommer direkte imod mig i venstre side af vejbanen.

Et øjebliks uopmærksomhed, et forkert skridt ud mod kørebanen og jeg var blevet ramt.

Dette er nu anden gang det sker, samme situation.

Fra vores vindue kan jeg se den ene efter den anden, der overhaler på samme sted.

Fartgrænserne bliver heller ikke overholdt – hverken af bilister fra Stevns ind i Strøby Egede eller af bilister gennem Strøby Egede ud til Stevns.

Er det ikke muligt at få midterheller, når man kommer fra Stevns og skal ind i Strøby Egede, der hvor byskiltet står – som der er i Strøby?

Og til billisterne – sæt for pokker farten ned, og lad være med at overhale på dobbelt optrukken linie.

Jeg vil ikke være den næste i statistikken over færdselsofre, for at I kan spare to minutter.

Mette Bauch

Stevnsvej 95B

Strøby Egede