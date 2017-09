Fedtemadder og smukke mindetavler

(Last Updated On: 12. september 2017)

Hellested har været beboet siden stenalderen, men det var nutidige mursten som på smukkeste vis er brugt til monumentet med mindetavler om byens tidligere fattighus, der blev indviet med øl og fedtemadder. (Foto: Klaus Slavensky)

Hellested: Skal vi være stolte af, at der engang var et hospital i Hellested? En kro, hvor folk drak sig fra hus og hjem? Et gildehus, en ekseserplads?

Sikkert, og formanden for Stevns Lokalhistoriske Arkiv, Erik Mouritzen havde rigeligt med viden om fortiden at øse af, da han var med til at indvie et smukt, lille monument med to mindetavler fra det hedengangne hospital, der også var Hellesteds fattighus.

Smukt erindringssted

De aktive borgere i Hellested kan være stolte af, at det efter flere års engagement lykkes at indvie et erindringssted på Peder Syv Vej ved Hellested Kirke, der på både dansk, tysk og engelsk beretter om hospitalet og fattighuset fra 1798, der blev udvidet i 1823 og nedlagt i 1910.

Lokalsamfundets styrke

Det er en af de bedrifter, der forbinder fortid med nutid, og holder et lokalsamfund sammen på flottede vis.

Og det smukke arrangement blev ikke ringere af, at formanden for Hellested Borgerforening, Anne-Grethe Mathiesen, bød de fremmødte på mørkt hvidtøl og velsmurte fedtemadder, som en ærefuld hilsen til dengang fattige havde det noget ringere end mindrebemidlede har i dag.

sky